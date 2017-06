SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 10 Globo, 23h30. PONTE AÉREA Título original: Ponte Aérea Produção: BRA, 2015 Direção: Julia Rezende Elenco: Letícia Colin, Caio Blat, Emílio de Mello. Bruno e Amanda se conhecem durante um voo Rio-São Paulo. Ela é uma publicitária paulista bem sucedida, ele, um promissor artista plástico carioca que está tentando se encontrar. Os dois vivem um romance a distância cheio de desafios. - DOMINGO, 11 Globo, 14h19. JACK, O CAÇADOR DE GIGANTES Título original: Jack the Giant Slayer Produção: EUA, 2013 Direção: Bryan Singer Elenco: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor. Jack é um fazendeiro que adquire grãos de feijão com a única recomendação de que não devem ser molhados. Obviamente, isto acaba ocorrendo e criando um enorme pé de feijão que vai dar em um mundo de gigantes. Em meio a tudo isso, a princesa Isabelle é sequestrada pelos gigantes e jack se unirá ao rei numa cruzada para a salvar a jovem. - SEGUNDA, 12 Globo, 22h03. MARCANDO TERRITÓRIO Título orignal: Standoff Produção: EUA, 2016 Direção: Adam Alleca Elenco: Thomas Jane, Laurence Fishburne, Ella Ballentine. Carter é um veterano de guerra que passou por maus momentos durante as missões militares das quais participou. Ele está determinado a ficar longe de qualquer tipo de violência, mas quando vê a vida de uma menina de doze anos ameaçada por um matador de aluguel, Carter pega sua espingarda para proteger a pequena menina, custe o que custar. - TERÇA, 13 SBT, 23h15. JOGO SUJO Título original: Hard Luck Produção: BRA, 2006 Direção: Mario Van Peebles Elenco: Wesley Snipes, Jackie Quinones, Cybill Shepherd. Lucky é um ex-traficante que está tentando andar na linha após deixar a prisão. Seu azar foi não saber que seus dias de paz iriam durar pouco tempo. Ele vai até uma festa de aniversário de um amigo criminoso e inesperadamente se vê no alvo de traficantes, policiais corruptos e de uma mulher sádica. No meio de tanta confusão, ele rouba 500 mil dólares e sequestra uma dançarina. Como será que Lucky vai sair dessa roubada? - QUARTA, 14 Band, 22h30 UM TIRA DA PESADA 3 Titulo original: Beverly Hills Cop III Produção: EUA, 1994 Direção: John Landis Elenco: Eddie Murphy, John Saxon, Hector Elizondo. Durante uma batida policial numa oficina de desmanche de carros, o detetive Axel Foley vê seu chefe, o inspetor Douglas Todd, ser assassinado por um homem bem vestido. Em seu último suspiro Todd pede a Axel que pegue o homem que atirou nele, com Axel dizendo que fará isto. - QUINTA, 15 Globo, 15h10 GATO DE BOTAS Título original: Puss in Boots Produção: EUA, 2011 Direção: Chris Miller Elenco: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis. Muito antes de conhecer o ogro Shrek e sua turma, Gato de Botas vai viver uma grande aventura ao lado de Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa. Dipostos a roubar os feijões mágicos do casal fora da lei Jack e Jill, o trio quer mesmo é botar as mãos na famosa gansa que bota ovos de ouro. Mas algumas coisas não estavam nos planos e Gato vai descobrir, meio atrasado, que tem um grande problema pela frente para conseguir limpar o que ficou para trás: a sua honra. - SEXTA, 16 SBT, 23h15. JUMANJI Título original: Jumanji Produção: EUA, 1996 Direção: Joe Johnston Elenco: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce. S.E.T.H. (Michael Jai White) é um super computador guerreiro, que decide se vingar e destruir os militares que o criaram. Para impedi-lo é convocado Luc Devereaux (Jean-Claude Van Damme), ex-integrante da equipe militar especial chamada de ‘soldados universais‘. Só que para detê-lo, Devereaux terá que travar uma verdadeira batalha entre homem e máquina. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.