Gilmar Mendes se ausenta da sessão; Benjamin pede pausa

CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE, Gilmar Mendes, ficou fora do plenário por pelo menos 40 minutos. O ministro se ausentou por diversas vezes durante a leitura do voto de Herman Benjamin. Nesta quinta (8), ele praticamente não acompanhou a última sessão do dia, que foi entre 18h e 20h. Quando ele retornou para o julgamento, Luiz Fux, vice-presidente da corte, encerrou os trabalhos. Às 12h10 desta sexta (9), o relator Herman Benjamin pediu uma pausa de cinco minutos e deixou o plenário