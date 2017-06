Bia Haddad comprova boa fase, vence ex-top 5 e vai à semifinal na Croácia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad venceu mais uma vez no WTA 125 de Bol, na Croácia. Confirmando a boa fase, a tenista número 1 do Brasil ganhou da italiana Sara Errani, experiente, ex-número 5 do mundo e atual 91ª, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), em uma partida que durou 1hora e 20 minutos nesta sexta (9). O jogo foi o reencontro entre as atletas após o Rio Open de 2015, quando a brasileira foi derrotada pela oponente. “O principal foi ter uma atitude de campeã, estar sempre buscando o jogo, porque se você não faz acontecer contra ela, ela vai te enrolando. Não é à toa que ela fez final de Roland Garros [foi vice-campeã em 2012]”, analisou a brasileira. Bia foi superior durante o jogo, quebrou o serviço da adversária duas vezes e fechou o primeiro set com tranquilidade. Na segunda parcial, Errani reagiu, mas com irregularidade, permitindo a vitória da tenista brasileira. “Foi um ótimo jogo”, comemorou Bia. “Joguei bem agressiva, sólida... No segundo set cheguei a abrir 3/0, mas não é fácil ficar o tempo todo atacando, então comecei a arriscar um pouco mais e daí ela entrou um pouco mais no jogo. Mas mantive meus objetivos em quadra e consegui cortar o tempo dela de novo”, completou. Na competição croata, Bia Haddad fez sua estreia diante da russa Alexandra Panova e nas oitavas eliminou a sueca Johanna Larsson, 59ª do mundo e favorita ao título. Agora, na semifinal, Bia enfrenta pela primeira vez, neste sábado (11), a sérvia Aleksandra Krunic, 124º do mundo, que venceu a compatriota Ivana Jorovic, por 6/3 6/1.