Mãe de goleiro Danilo cria canal na web voltado a quem também perdeu filhos

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Dona Ilaídes comoveu o país ao buscar forças para amparar outras pessoas nos dias após a tragédia aérea que vitimou 71 integrantes da delegação da Chapecoense -entre eles seu filho, o goleiro Danilo. Símbolo de superação, ela decidiu criar um canal no YouTube para tentar ajudar outras mães que perderam familiares de forma trágica. "Resolvi fazer o canal, pois quero alcançar o maior número de mães e familiares que perderam seus filhos. A intenção também é criar um grupo de apoio a mães e familiares que perderam entes queridos. Vou colocar todos os vídeos e momentos do meu filho para que possa atingir pessoas que estão na mesma situação e possamos passar por isso juntos", disse Ilaídes. Ela conta que, passado o velório do filho, passou por momentos complicados, com dificuldade para conviver com a dor. "Está sendo complicado. No começo estava mais forte, mas o tempo foi passando e a falta dele começou a pesar mais e mais. Está muito difícil, ver imagens e lembrar dele. Às vezes é até difícil assistir um jogo de futebol sabendo que ele não está aqui", comentou. No canal, a mãe do goleiro compartilhará os momentos marcantes do filho, que se tornou ídolo na Chapecoense. Ilaídes pede para fãs, simpatizantes e torcedores da Chapecoense para sugerirem quais tipos de vídeos e imagens querem do goleiro.