Wawrinka atropela Murray no quinto set e está na final em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stanislas Wawrinka está na decisão em Roland Garros. Nesta sexta-feira (9), o tenista venceu Andy Murray por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 5/7, 7/6 (7/3) e 6/1, em jogo válido pela semifinal do Grand Slam, garantindo sua classificação. Será a segunda vez que o suíço vai brigar pela taça da competição. O primeiro set foi decidido no tiebreak. Depois de abrir 4 a 2, Murray levou a virada e viu Wawrinka ter set point com 6 a 5. Mas o britânico não só evitou o revés na parcial como fez três pontos seguidos, fechando com 8 a 6. Wawrinka empatou o jogo com um 6 a 3 no segundo set. Murray respondeu vencendo a terceira parcial por 7 a 5 e ficando em vantagem novamente. No quarto set, foi a vez de Wawrinka vencer no tiebreak com 7 a 3. O suíço aproveitou o embalo para entrar arrasador no quinto set, quebrando Murray três vezes e abrindo 5 a 1. O britânico chegou a conseguir um ponto no saque do adversário, mas não foi o bastante para evitar a derrota por 6 a 1. Os dois sets vencidos por Murray foram os primeiros perdidos por Wawrinka em Roland Garros. O suíço havia feito 3 a 0 em seus cinco primeiros compromissos nesta edição do Grand Slam. Será a segunda vez que Wawrinka disputará a final em Roland Garros. Em 2015, na final, o tenista venceu Novak Djokovic por 3 a 1 e levou o título da competição. O suíço foi campeão de todos os Grand Slams em que chegou na final, levantando também a taça em 2014 na Austrália e no ano passado nos Estados Unidos. Na final, Wawrinka vai enfrentar o vencedor do duelo entre Rafael Nadal e Dominic Thiem, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira (9).