TSE retoma julgamento. Relator vota pela cassação da chapa Dilma-Temer. Acompanhe ao vivo

Benjamin: "Meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014 pelos abusos que foram apurados nesses quatro processos" (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou há pouco a fase de votação do julgamento da ação na qual o PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora das eleições de 2014. Conforme acertado nos bastidores, cada ministro terá cerca de 20 minutos para proferir o voto. A previsão é que o julgamento termine hoje, após quatro dias de sessões.

Deverão votar, nesta ordem, os ministros Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira, Rosa Weber, Luiz Fux, e o presidente do tribunal, Gilmar Mendes. Na sessão desta manhã, o relator do processo, ministro Herman Benjamin, votou pela cassação da chapa por abuso de poder político e econômico pelo recebimento de propina para financiar parte da campanha. Ele ponderou, no entanto, que os crimes atribuídos à chapa vencedora também foram praticados por outros partidos.

Antes da pausa

Depois de horas de leitura de voto, o ministro Herman Benjamin enfim disse que, com base nas provas que listou, houve abuso de poder econômico na campanha de Dilma e de Temer em 2014. Ele defende "as consequências" previstas na lei, ou seja, a cassação. "Meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014 pelos abusos que foram apurados nesses quatro processos", disse Benjamin.

No encerramento de seu voto, o relator afirmou que não poderia recusar uma prova válida. "Eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório. Mas não carrego o caixão", afirmou. A sessão do julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE desta sexta-feira (9) começou por volta das 9h30 e teve um intervalo de apenas cinco minutos. O dia foi dedicado apenas à apresentação do voto do ministro relator, Herman Benjamin.

Os outros ministros poucos de manifestaram, com exceção de uma discussão envolvendo também Admar Gonzaga e Luiz Fux. Até agora, o voto do relator abordou em sua maior parte detalhes fornecidos pelos delatores da Odebrecht e pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura.

Por volta das 13 horas, o relator apresentava suas conclusões sobre suspeitas envolvendo gráficas que formalmente receberam dinheiro da coligação de Dilma e de Temer em 2014. Ele disse que está na etapa final de sua apresentação. Mais cedo o ministro Herman Benjamin citou brevemente em sua fala a distribuição de propina em decorrência nas obras da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Nesse caso, diz ele, o dinheiro foi para o "segundo partido" da chapa Dilma-Temer, ou seja, o PMDB, sigla do atual presidente. A prova sobre o caso, disse, é "extensa, oceânica".