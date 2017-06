Palmeiras oferece R$ 40 mi por Richarlison, que pede para não jogar neste sábado

BERNARDO GENTILE, LEO BURLÀ E JOSÉ EDGAR DE MATOS RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ofereceu 11 milhões de Euros (cerca de R$ 40 milhões) para contar com Richarlison do Fluminense. O atacante ficou balançado com a oferta e pediu para não viajar para São Paulo, onde os times se enfrentam neste sábado. Ele gostou da ideia de defender o time alviverde e não quer completar os sete jogos no Brasileiro, o que impediria a transferência para outro time da mesma competição. O Fluminense ficou irritado com o valor oferecido e só aceita abrir conversas com a quantia de 15 milhões de euros (R$ 54,7 milhões). Em 2016, o clube carioca pagou R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, que defendia o América-MG. A proposta do Palmeiras, porém, causou um rebuliço no Fluminense. A reunião ocorreu na última terça-feira (6) e contou com os representantes de Richarlison, o presidente do Fluminense, Pedro Abad, e o gerente de futebol, Marcelo Teixeira. Com medo de completar os sete jogos, o estafe de Richarlison convenceu o atacante a pedir para não viajar para São Paulo e desfalcar o Fluminense contra o Palmeiras. Isso mostra que o atacante está decidido em defender a equipe paulista e espera o fim das negociações. Richarlison é o principal objetivo palmeirense do mercado no momento e chegaria para completar uma lacuna do elenco, segundo a visão do próprio técnico Cuca. O comandante, que conta com Miguel Borja e Willian para a função, quer um atacante com as características do jovem atleta do Fluminense. Apesar das tratativas em aberto, Cuca preferiu não se pronunciar sobre o assunto nesta sexta-feira, quando concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol. "Vamos jogar amanhã [sábado] com o Fluminense. Tenho respeito enorme pelo Abel e pelo Fluminense.O que estiver acontecendo não vem ao caso por respeito a todos que estão envolvidos. Temos que trabalhar o nosso time e o que temos aqui", comentou.