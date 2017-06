Pavilhão Étnico terá danças espanholas e ucranianas

O grupo folclórico Ucraniano Poltava e o grupo folclórico do Centro Espanhol do Paraná são as atrações deste domingo (11/6), no Pavilhão Étnico, no Memorial de Curitiba. As apresentações têm início às 11h, com entrada franca.

O Poltava tem mais de 30 anos de trabalho na preservação e divulgação da cultura ucraniana. O seu grupo de danças infantil, juvenil e adulto, o coral à capela de banduristas e a orquestra reúnem ao todo mais de 200 integrantes. Por ocasião dos seus 20 anos, o grupo recebeu das mãos do Embaixador da Ucrânia no Brasil, Yuri Bohaievski, um certificado emitido pelo Ministério da Cultura e Arte da Ucrânia.

O Centro Espanhol do Paraná possui três grupos de dança representativos de diferentes regiões da Espanha – a Cia Luna de Sevilha, que promove a dança da região de Andalucia, o Grupo Aires Gallego, da região da Galícia, e o Jota Aragonesa. Os três farão apresentações no Pavilhão Étnico.

O grupo especializado em danças folclóricas da região de Aragon é o único desse gênero em todo o Brasil. A riqueza de sua música e a técnica apurada das coreografias renderam ao grupo as primeiras colocações no conceituado Festival de Dança de Joinville.

Serviço: Pavilhão Étnico – Grupo Folclórico Ucraniano Poltava e grupos do Centro Espanhol do Paraná

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79, Setor Histórico, São Francisco)

Data e horário: domingo (11/6), às 11h

Entrada franca