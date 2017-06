Explosão em sonda a serviço da Petrobras deixa quatro feridos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão na sonda de perfuração de poços NS 32, que presta serviços para a Petrobras, deixou quatro feridos. O acidente ocorreu por volta das 8h desta sexta (9), na região do campo de Marli, na Bacia de Campos. De acordo com a estatal, a sonda pertence à Odebrecht Óleo e Gás. A unidade não estava em operação no momento do acidente. Três das quatro vítimas tiveram queimaduras pelo corpo. A quarta ficou com ferimentos leves, informou a Petrobras. A empresa diz que não houve incêndio nem danos ambientais. A explosão ocorreu em uma caldeira da sonda que, segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), passava por manutenção. "O plano de emergência foi acionado imediatamente e equipes especializadas estão monitorando a sonda, que já se encontra em condição segura", disse a Petrobras. A empresa disse que está investigando as causas do acidente.