Livraria terá show de Marco Zenni aos sábados

(foto: Divulgação)

O espetáculo "Não Tenho Culpa", stand up comedy do ator Marco Zenni, acontece todos os sábados do mês (10, 17, 24) de junho, a partir das 20h, no auditório da Livraria da Vila no Pátio Batel.

Em novo momento na carreira, Marcos Zenni afirma que se sente mais maduro e crítico. "Agora meu olhar sobre as situações mudou, e isso muda o humor e como chegar a um punch line, ou seja, as coisas podem ser um pouco diferentes", diz.

O espetáculo é um compilado das melhores piadas dos solos do humorista: “Só Ria”, “Um pouco de tudo” em “Um e Homem é Ogro”, mas também conta com material novo, desenvolvido especialmente para o show.

Valor: R$ 40 inteira |R$ 20 meia-entrada

Horário: às 20h00

Local: Auditório da Livraria da Vila, do Pátio Batel