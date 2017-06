UEL é considerada a 4º melhor universidade estadual do país

(foto: Divulgação)

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) se manteve como a melhor universidade estadual do Paraná e a 4º melhor estadual do país, pelo ranking The Top Universities In the World 2017/2018, do Quacquarelli Symonds, divulgado nesta quinta-feira (8).



Juntamente com outras nove instituições, a UEL ocupa a 13ª colocação entre as brasileiras. Na mesma posição está a Universidade Federal do Paraná (UFPR), sendo que apenas as duas universidades do Paraná foram classificadas neste ranking.



Entre as 26 mil universidades do mundo, o QS considerou mais de 4 mil, sendo classificadas 980 delas. No Brasil, 22 universidades foram classificadas e todas estão colocadas entre as mil melhores do mundo.



Para Sandra Regina de Oliveira Garcia, diretora de Avaliação e Acompanhamento Institucional da Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), este ranking é uma avaliação externa da UEL. "Ele permite que a universidade possa se ver no cenário mundial, nacional e estadual. E nossa referência deve ser as universidades estaduais brasileiras", aponta a diretora.



Ela destaca também que o QS mostra o espaço que a Universidade conquistou com a internacionalização. "É importante para a instituição ser reconhecida e também para os alunos que vão complementar os estudos no exterior", diz.



AVALIAÇÃO - Para avaliar as Instituições, o ranking QS considerou itens como reputação acadêmica, citações de pesquisas realizadas, aptidão acadêmica, avaliação entre empregadores e o processo de internacionalização. O ranking geral da edição deste ano está disponível no endereço www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018.



RANKING - A Universidade brasileira melhor avaliada é a USP (Universidade de São Paulo) - 121º lugar -, seguida pela Unicamp (Universidade de Campinas) - 182ª -, e Universidade Federal do Rio de Janeiro (311ª). Na classificação geral, as três melhores universidades são americanas, sendo elas: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University e Harvard University.