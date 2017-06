Em operação, Polícia apreende arsenal e material explosivo em Curitiba

Uma operação do 17º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou em dois fuzis, farta munição, uma pistola, coletes balísticos e material explosivo apreendidos no bairro Hauer, em Curitiba. A ação foi desencadeada na quinta-feira (8) para desmantelar um grupo suspeito de explodir caixas eletrônicos. Um homem foi detido na operação.

Segundo as informações repassadas pelo Bope, as equipes do Serviço Velado do 17º BPM levantaram informações sobre a atuação do grupo suspeito, bem como a identificação dos envolvidos e os locais onde estariam armazenando os materiais ilícitos. Ao descobrirem um local possivelmente utilizado pela organização criminosa, no bairro Hauer, solicitaram apoio ao Bope para a abordagem.

