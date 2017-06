Com mandado em aberto, mulher é presa por furto qualificado em Curitiba

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Uma mulher de 42 anos, suspeita de furto qualificado, foi presa na manhã da última quarta-feira (7), por policiais civis do 13º Distrito Policial (DP) da capital. A suspeita não reagiu a prisão, sendo detida em sua casa, no bairro Tatuquara.



A prisão da investigada, aconteceu depois que a equipe policial da unidade recebeu denúncias anônimas de que ela e seu marido estariam traficando entorpecentes pela região. Com base nessas informações, o 13º DP iniciou uma série de diligências, onde foi constatado que a suspeita possuía um mandado de prisão em aberto.

