Jovem é preso em maternidade de Curitiba suspeito de ter cometido homicídio

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um crime de homicídio, ocorrido em dezembro de 2016, que teve como vítima Luciano da Silva Alves, 16 anos. O suspeito pela autoria do crime, um jovem de 23 anos, conhecido como “Leite”, foi preso na manhã da última quarta-feira (7), dentro de uma maternidade, localizada no Centro de Curitiba.



O crime aconteceu na madrugada do dia 05 de dezembro de 2016, no bairro Cajuru, em uma via pública. O adolescente conduzia uma motocicleta e foi abordado por “Leite”, que efetuou disparos de arma de fogo contra ele, atingido-o na cabeça e no tórax. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia