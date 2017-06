PUCPR divulga resultado do Vestibular de Inverno nesta sexta

(foto: Divulgação)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulga o Vestibular de Inverno 2017 nesta sexta-feira (09). A primeira etapa das matrículas, que é o aceite do contrato e pagamento do boleto referente à primeira parcela, deve ser realizada de 10 a 14 de junho. Para efetivar a matrícula, os estudantes precisam entregar a cópia da documentação até 14 de julho no SIGA.

Os aprovados para o 1º semestre de 2018 serão convocados a entregar seus documentos posteriormente.

Confira abaixo os documentos necessários para a matrícula. Os estudantes devem levar o original e fotocópia:

- Cédula de identidade – original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha;

- Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;

- CPF (original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha) ou documento que contenha o número do CPF (original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha);

- Comprovante de escolaridade do Ensino Médio – original e fotocópia legível do histórico escolar do Ensino Médio, constando o certificado de conclusão do curso ou uma original e fotocópia legível do diploma de curso profissionalizante de Ensino Médio, devidamente registrado na Secretaria de Estado da Educação. O candidato que cursou o Ensino Médio ou equivalente no exterior deve apresentar documento que comprove equivalência de curso emitido pelo órgão competente.

Mais informações no site: www.vestibular.pucpr.br