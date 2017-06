Palhaços tomam as ruas de Curitiba com apresentações

(foto: Divulgação)

O espetáculo “Palhaçx Gourmet”, do Núcleo de Palhaçaria, em cartaz em Curitiba desde 2015 como uma das principais atrações da Casa Flor Bistrô, está nas ruas nesse mês de junho com itinerância por todas as regiões de Curitiba — neste sábado (10) as apresentações acontecem às 11 horas, na Rua da Cidadania do Boa Vista, e às 15 horas, na Boca Maldita. Todas as 20 apresentações serão feitas na rua, e são gratuitas — o projeto, via Mecenato Subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba, tem patrocínio do Shopping Mueller.

Inspirados nas referências do “Match de Improvisação”, do encenador canadense Keith Johnstone, palhaços e palhaças travam, ao longo da peça, uma competição de improviso ambientada no universo gastronômico: o público tem direito a entrada, prato principal e sobremesa no “menu do dia”, apresentado e conduzido por um nada parcial maître de cerimônias.

As temáticas do espetáculo surgem de acordo com o que é proposto pelos espectadores que, no final, ainda escolhem o palhaço ou palhaça vencedora, que ganham um “prêmio” do público: uma torta na cara, preparada pelos palhaços perdedores. “Palhaçx Gourmet: Ocupa Rua” também é acompanhado por uma banda, Os Gumercindos (igualmente formada por palhaços), que fazem a trilha sonora ao vivo — a trupe é formada por 14 palhaçxs (6 palhaças e 8 palhaços, que se revezam a cada espetáculo), e pela fotógrafa Francineli Valdeira.

O projeto surgiu da vontade da companhia, que desenvolve diversos trabalhos em outros ambientes e com diferentes propostas (como a Trupe da Saúde — Palhaços em Hospitais) de levarem a improvisação para as ruas, enriquecendo ainda mais a proposta do espetáculo, que depende da interação direta com o espectador: o resultado é sempre um espetáculo diferente.

Descentralização

Outra intenção do “Palhaçx Gourmet: Ocupa rua” é estar sempre em lugares com grande circulação de pessoas e em diferentes bairros da cidade, “servir o prato para mais pessoas”, como define a companhia, e promovendo um encontro natural do público com a arte — a peça contemplará as 10 regionais de Curitiba.

Além disso, o “gourmet” das ruas não é o mesmo que encarece pratos, é popular: a gratuidade não restringe o ir e vir e, o fato de estar nas ruas, dizem os palhaçxs, é promover a redemocratização da cidade. “Para isso, vestimos nossos aventais, selecionamos os melhores ingredientes, pegamos nossas tralhas e viemos ocupar os espaços públicos, que são de todxs”.

Como contrapartida social, o projeto promoverá oficinas de improvisação de palhaços no Circo da Cidade Zé Priguiça, espaço da Fundação Cultural de Curitiba, no Boqueirão, que promove e valoriza a arte circense — as aulas têm o intuito de aproximar os jovens da arte da palhaçaria.

Serviço: “Palhaçx Gourmet: Ocupa rua”. Dia 10 de junho (sábado), às 11 horas. Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3.600). Às 15 horas, na Boca Maldita (Praça Osório, s/nº).

Outras datas de apresentações: 13 e 16/06 — Rua da Cidadania Tatuquara (às 16h); 21/06 – Rua da Cidadania Cajuru (às 11h e 16h); 27 e 28/06 – Rua da Cidadania CIC (às 16h); 30/06 – Rua da Cidadania Boqueirão (às 11h e 17h); 5 e 7/7 – Circo da Cidade Zé Priguiça (às 19). Também é possível ver “Palhaçx Gourmet” mensalmente, às 20 horas, no quintal da Casa Flor Bistrô (R. Pres. Carlos Cavalcanti, 1.227). O espetáculo tem entrada gratuita e é viabilizado há dois anos com a contribuição voluntária do público, que contribui com o “passa chapéu” no fim da peça. A próxima apresentação acontece no dia 17/6.