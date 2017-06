ARTE - Acusações acatadas e rejeitadas pelo relator

Concluindo seu voto, o ministro Herman Benjamin, relator da ação, listou os ilícitos que considerou em seu posicionamento pela cassação da chapa Dilma-Temer por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014: 1 - Recebimento de propina-gordura ou propina-poupança –ou seja, pagamentos ilícitos recebidos em anos anteriores, mas aplicados efetivamente nas eleições de 2014. 2 - Pagamento realizado pelo estaleiro Keppel Fels a Mônica Moura em 2014 3 - Recebimento de propina pelo contrato de navios-sonda da Sete Brasil com a Petrobras 4 - Pagamento de propina em conta-corrente da Odebrecht 5 - Compra de apoio político para a chapa da coligação Com a Força do Povo por tempo de propaganda de TV 6 - Pagamento de propinas pelo departamento de operações estruturadas da Odebrecht em benefício da coligação Com a Força do Povo E elencou as acusações que, embora comprovados, rejeitou: 1 - Pagamento de "caixa 3" ou barriga de aluguel de doação eleitoral por meio da cervejaria Petrópolis 2 - Pagamento de propina e destinação eleitoral na obra da usina hidrelétrica de Belo Monte 3 - Pagamento de propina e destinação eleitoral na obra da usina termonuclear de Angra 3 4 - Pagamentos de Eike Batista a Mônica Moura e João Santana 5 - Pagamento pela Toyo Setal à gráfica Atitude, em benefício da coligação