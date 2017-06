Unicuritiba recebe Torneio Internacional de Xadrez

Em junho, um dos jogos mais populares do mundo ganha destaque no Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba). A instituição promove anualmente o Torneio Aberto de Xadrez Internacional, que neste ano chega à sua 4ª edição. O torneio acontece neste sábado (10), a partir das 13 horas, na Unicuritiba.

Ao contrário do que muitos pensam, o Xadrez não é apenas um jogo de tabuleiro. Ele é classificado como esporte e também configura-se como arte e ciência, contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia de jogos online e estudos sobre inteligência artificial.

O evento, apoiado pela Federação Internacional de Enxadristas (Fide), tem como objetivo estimular o intercâmbio esportivo entre estudantes, professores e comunidade e é realizado em parceria com a Federação de Xadrez no Paraná (Fexpar). A participação é aberta para iniciantes e veteranos em qualquer faixa etária. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e medalhas.

Serviço

IV Torneio Aberto de Xadrez Internacional Unicuritiba

Data: 10 de junho de 2017, com início às 13 horas

Local: Unicuritiba

Endereço: Rua Chile, 1.678 – Rebouças

Inscrição: unicuritiba.edu.br