iFood oferece filmes e cardápio especiais para os casais

(foto: Divulgação)

Para comemorar o Dia dos Namorados, iFood e Telecine Play fizeram uma parceria que celebra o amor. Entre os dias 9 e 16 de junho, haverá uma aba no aplicativo do canal de filmes on demand oferecendo uma lista exclusiva iFood, que permitirá aos assinantes e não assinantes assistirem a 22 opções de filmes românticos.

Para acompanhar os filmes, o iFood preparou uma série de listas temáticas na plataforma da marca. Nesta semana, quem acessar a aba Descobrir do app ou do site de iFood terá uma série de listas temáticas, como Pizza é amor, Lanche romântico, Paixão oriental, Amor é massa e Pra comer sozinho (afinal, comida também é crush).

Essa é a primeira vez que o Telecine Play faz uma parceria do tipo. A ação, criada pela mídia da AlmapBBDO, será divulgada com posts na página do Telecine no Facebook, nas redes sociais de iFood, Bumper Ads no Youtube e com banners no Telecine Play.