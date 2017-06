Nadal bate austríaco e pega Wawrinka por décimo título em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espanhol Rafael Nadal (número 4 do ranking mundial) derrotou o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 0 na tarde desta sexta-feira (9) e se classificou para sua décima final em Roland Garros. Detentor de nove títulos no torneio, ele duelará no domingo (11) com o suíço Stan Wawrinka (3º), que mais cedo havia batido o britânico Andy Murray (1º) por 3 sets a 2. A vitória sobre Thiem, em duas horas e sete minutos, foi arrasadora. Esperava-se um confronto mais equilibrado, já que no mês passado o jovem de 23 anos o havia vencido por 2 sets a 0 no Masters 1.000 de Roma. Nas quartas de final, o austríaco havia vencido o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0, em ótima exibição. Mas Nadal foi dominante desde o início. Obteve 23 winners, contra 21 de Thiem, que errou muito mais (cometeu 34 não forçados). O espanhol quebrou o saque do oponente seis vezes, e só perdeu seu serviço uma vez. O domínio está expresso no número de pontos da partida: Nadal ganhou 94, contra 61 do austríaco. Em 18 partidas em confronto direto, Nadal venceu Wawrinka 15 vezes e perdeu três. Porém, na única decisão de Grand Slam que fizeram o suíço triunfou: em 2014, na final do Aberto da Austrália, ele venceu por 3 sets a 1.