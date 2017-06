Operação reforça prevenção ao uso de bebidas alcoólicas nas estradas do Paraná

(foto: Divulgação)

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) lançará no próximo sábado (10/06) uma operação em todas as rodovias estaduais para estimular a conscientização sobre embriaguez ao volante e evitar acidentes e mortes por esse delito. A ação faz parte da campanha pelo Dia Estadual de Prevenção ao Uso de Bebidas Alcoólicas, comemorado no dia 10 de junho. Haverá reforço de efetivo nos 56 postos de fiscalização com a aplicação de testes etilométricos, entrega de material educativo e prestação de orientações aos usuários. A ação se estende até o fim do mês.

O Dia Estadual de Prevenção ao Uso de Bebidas Alcoólicas foi instaurado em novembro do ano passado para reforçar as ações educativas de conscientização com vistas a reduzir os acidentes de trânsito nas estradas estaduais provocados por embriaguez.

“A missão do batalhão é voltada para a preservação da vida. Nosso compromisso e nossas atividades, educativas, de orientação e, por vezes, repressivas nos casos que há flagrante de delito e temos que autuar, objetivam a proteção e o bem estar dos cidadãos que trafegam pelas rodovias estaduais”, disse o Comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

A operação do BPRv é de caráter preventivo, com orientações e entrega de materiais educativos aos motoristas abordados, mas também haverá autuações caso haja flagrante. As equipes policiais estarão nos Postos Rodoviários e nos trechos com maior tráfego de veículos. Os trabalhos se estendem até o fim do mês, abrangendo o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (15/06).