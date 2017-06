Duas cidades de Santa Catarina têm queda de neve a 12 dias do inverno

JEFERSON BERTOLINI FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A 12 dias do início do inverno, duas cidades de Santa Catarina registraram neve no início da tarde desta sexta-feira (9). Foi a primeira ocorrência do fenômeno neste ano no Estado. A neve ocorreu em pontos altos de Urupema e de São Joaquim, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o clima em Santa Catarina. As duas cidades ficam na região serrana do Estado. Estão entre as que costumam registrar as menores temperaturas do país e as que mais registram neve. Em Urupema, nevou no Morro das Torres, a sete quilômetros do centro da cidade, entre 12h30 e 13h30. De acordo com a prefeitura, o local está a 1.700 metros acima do nível do mar. Turistas disseram a hoteleiros da cidade que a ocorrência foi fraca, mas a neve chegou a acumular sobre os carros. Às 12h, os termômetros de rua no centro da cidade marcavam 3°C. Em São Joaquim, turistas e moradores disseram que a neve começou por volta das 13h. O fenômeno durou poucos minutos, mas foi percebido até em áreas próximas ao centro. Nas duas cidades havia previsão de neve desde quarta-feira (7). Por isso ambas tinham turistas. Segundo o sindicato dos hoteleiros da região, a ocupação estava em 75%. De acordo com a Epagri/Ciram, a neve ocorreu por causa da combinação entre frio intenso, provocado pela entrada de uma massa de ar frio, e chuva, que atinge o Estado desde o fim de maio. No ano passado, em São Joaquim houve registro de neve fraca no fim de abril. CHUVA A neve chega a Santa Catarina ao fim de um período intenso de chuva que provocou enchente no Estado. Segundo o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/Ciram, nos oito primeiros dias de junho choveu duas vezes mais que o normal para o mês inteiro. O último relatório da Defesa Civil estadual, divulgado às 8h desta sexta, indica que a chuva provocou estragos em 97 das 295 cidades do Estado. A mais atingida foi Rio do Sul, no vale do Itajaí, onde a rotina só começou a ser restabelecida na quinta-feira (8). O balanço oficial mostra que, em todo o Estado, 21,6 mil pessoas precisaram se abrigar na casa de parentes e 2.600 ficaram em abrigos públicos. Ao todo, 9.100 residências foram atingidas.