Aproveite o fim de semana para ir ao Olhar de Cinema

(foto: Divulgação)

Até o próximo dia 15 Curitiba recebe grandes produções do cinema durante o 6º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema. Patrocinado pela Petrobras, o evento promete uma agenda variada com a exibição de mais de 100 filmes e debates sobre o audiovisual mundial. Durante nove dias, os shoppings Nova Batel e Crystal serão ocupados com mostras que contemplam estreias nacionais e internacionais. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).



O festival conta com mostras variadas, além da Mostra Competitiva, estão programadas a Olhar Retrospectivo, que destaca um grande nome do cinema mundial; a Foco, que apresenta novos autores; a Exibições Especiais, que redescobre filmes especiais e revisita mestres do cinema; a Novos Olhares, com filmes que tem uma maior radicalidade na proposta estética; a Outros Olhares, que busca um panorama de filmes recém estreados, inéditos e que já possuem uma trajetória; e a Mirada Paranaense, quem tem como objetivo apresentar a produção do estado. Crianças e adolescentes também terão programação especial nesta edição, com a mostra Pequenos Olhares.



Sete longas-metragens brasileiros têm espaço nas mostras. Entre documentários, ficções e experimentais estão “Fernando”, de Igor Angelkorte, Julia Ariani e Paula Vilela; “Navios de Terra”, de Simone Cortezão; “A Casa de Lucia”, de João Marcelo e Lucia Luz; “Homem Livre”, de Alvaro Furloni; “Meu Corpo é Político”, de Alice Riff; “Garatujas, Badamecos e Outros Monstros”, de João Castelo Branco e Elizabeth Moreschi. A produção paranaense que ganha destaque é “Entre Nós, O Estranho”, de Guto Pasko.



Patrocinado pela Petrobras pela primeira vez, o festival vai promover, além das mostras, discussões, laboratórios, oficinas e encontros de negócio. Com essas ações o projeto pretende levar ao público um recorte do cinema independente mundial, debatendo sobre as tendências estéticas históricas e contemporâneas, levantar discussões acerca de temas sociais, culturais e políticos urgentes. Outras informações e a programação completa podem ser conferidas no site do evento http://olhardecinema.com.br



Petrobras Cultural



O Petrobras Cultural é o programa de patrocínios da Petrobras às artes e a cultura. Estabelece que os patrocínios culturais sejam realizados a projetos brasileiros com valor cultural destacado, inovadores, com alto potencial de retorno e alinhamento à estratégia de marcas da Petrobras. Os projetos patrocinados seguem linhas de atuação com foco em Música, Artes Cênicas e Audiovisual, incluindo o patrocínio à produção, circulação e ampliação do acesso a produtos culturais, apoio a espaços culturais, festivais e manutenção de grupos, dentre outros.



A atuação da Petrobras junto ao audiovisual brasileiro dá ênfase à diversidade, buscando a conexão com formação de públicos e novos talentos, contemplando projetos que vão do cinema autoral às grandes produções, festivais e novos formatos que se destaquem pela qualidade e inovação.



6º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba

Data: Até dia 15 de junho

Locais: Shopping Nova Batel e Shopping Crystal

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada)

Programação completa: http://olhardecinema.com.br