Acidente entre três caminhões e dois carros deixa BR-277 interditada em Palmeira

Um acidente envolvendo três caminhões e dois carros deixou o km 175 da BR-277, em Palmeira, interditado no início da tarde desta sexta-feira.

Segundo informações, um dos caminhões teve problema com o sistema de freios enquanto trafegava pelo acostamento da rodovia, e ao não conseguir frear, acabou colidindo com os outros veículos. Apesar do susto, houve apenas uma vítima com ferimentos leves.

O guinchos já retiraram os veículos da rodovia, que agora se encontra liberada.