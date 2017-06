Lucho González, no alto, está em posição legal: arbitragem marcou impedimento nesse lance do Atletiba (foto: Reprodução/youtube)

O Atlético Parnaense entregou nessa sexta-feira (dia 9) ofício à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol um ofício protestando contra erros de arbitragem em partidas recentes no Campeonato Brasileiro. O clube anexou um vídeo com os lances. O texto também reclama de falhas dos árbitros em jogos do Furacão em 2016.

“Além de reiterar decisões equivocadas de 2016, o Clube apresentou lances de três partidas no Campeonato Brasileiro deste ano. O Clube Atlético Paranaense requer sejam adotadas todas as providências cabíveis para que o CAP não continue sendo prejudicado em sua campanha no Campeonato Brasileiro”, informou o Atlético, no site oficial.

No ofício à CBF (clique aqui para ver o documento, em formado PDF), o Atlético reclamou de erros em três jogos: contra Fluminense, Grêmio e Coritiba.

Contra o Coritiba, o clube cita dois impedimentos mal marcados.

Contra o Fluminense, lamenta a não expulsão do lateral/volante Renato, que chutou o rosto do zagueiro Wanderson.

Contra o Grêmio, o erro reclamado é um pênalti não marcado do zagueiro Kannemann, por toque de não.