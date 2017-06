Etapa da Stock Car no Paraná começa com Serra na frente

Daniel Serra em Cascavel (foto: Divulgação/Fabio Davini/Vicar)

O público de Cascavel pode enfim ouvir e ver os carros da Stock Car. Os 30 pilotos da principal categoria do automobilismo brasileiro foram para a pista na tarde desta sexta-feira (09/06) para a realização do primeiro treino livre. E quem iniciou bem os trabalhos para a quarta etapa da temporada 2017 foi Daniel Serra, vice-líder do campeonato com 86 pontos, a dez de Thiago Camilo.

O piloto da Eurofarma RC marcou sua melhor volta do dia em 1min00s875 e destacou pontos importantes da sessão livre e também para o classificatório que acontece neste sábado a partir das 12h30, com transmissão ao vivo pelo SporTV. "Acho que os pilotos do Grupo 1 tiveram desempenho um pouco melhor. O carro sempre se mostrou bom durante o treino e usamos pneu novo, mas tem bastante gente que não usou. Me senti confortável no carro. Essa pista é muito desafiadora, precisa ter muita confiança para fazer as curvas e com esse frio é muito importante ter temperatura e pressão de pneu ideais para uma volta rápida", comentou.

Átila Abreu foi o segundo piloto mais rápido na pista, com 1min01s068, após realizar mudanças no carro visando o treino que definirá o grid de largada. "A pista de Cascavel é uma das mais desafiadoras do ano. O treino foi bastante positivo para nós, fizemos algumas mudanças com relação à corrida passada, visando principalmente melhorar o desempenho no classificatório, que não está sendo o nosso forte. O carro pareceu um pouco mais competitivo, mas é uma situação complicada porque não sabemos como os outros estão. Foi um dia produtivo, com poucas coisas a serem melhoradas para disputar a pole. Cada piloto tem o seu jeito de trabalhar e estou contente com o nosso resultado", destaca o piloto da Shell Racing.

O terceiro melhor tempo da sessão ficou com Max Wilson, da RCM Motorsport, com 1min01s150. Os pilotos realizam mais um segundo treino livre antes do classificatório que definirá o grid de largada neste sábado, às 09h05.



TEMPOS EM CASCAVEL

Primeiro treino livre para a quarta etapa, em Cascavel:

1. 29 Daniel Serra - 1:00.875

2. 51 Átila Abreu - 1:01.068

3. 65 Max Wilson - 1:01.150

4. 4 Julio Campos - 1:01.226

5. 21 Thiago Camilo - 1:01.247

6. 70 Diego Nunes - 1:01.280

7. 90 Ricardo Maurício - 1:01.287

8. 28 Galid Osman - 1:01.362

9. 0 Cacá Bueno - 1:01.387

10. 46 Vitor Genz - 1:01.462

11. 12 Lucas Foresti - 1:01.465

12. 77 Valdeno Brito - 1:01.566

13. 18 Allam Khodair - 1:01.572

14. 30 Cesar Ramos - 1:01.665

15. 1 Antonio Pizzonia - 1:01.668

16. 88 Felipe Fraga - 1:01.675

17. 80 Marcos Gomes - 1:01.688

18. 111 Rubens Barrichello - 1:01.754

19. 83 Gabriel Casagrande - 1:01.695

20. 5 Denis Navarro - 1:01.779

21. 10 Ricardo Zonta - 1:01.832

22. 110 Felipe Lapenna - 1:01.852

23. 73 Sergio Jimenez - 1:01.852

24. 8 Rafael Suzuki - 1:01.860

25. 117 Guilherme Salas - 1:01.950

26. 31 Marcio Campos - 1:01.959

27. 25 Tuka Rocha - 1:01.996

28. 9 Guga Lima - 1:02.230

29. 3 Bia Figueiredo - 1:02.237

30. 44 Betinho Valério - 1:02.436

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 10 de junho

08h40 - 08h50 - Warmup Campeonato Brasileiro de Turismo

09h05 - 09h45 - 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

09h50 - 10h30 - 2o Treino (Grupo 2) Stock Car

10h40 - 10h50 - Classificação Campeonato Brasileiro de Turismo

11h25 - Largada (Corrida 1) Copa Petrobras de Marcas

12h30 - 13h30 - Classificação Stock Car

14h40 - Largada (Corrida 1) Campeonato Brasileiro de Turismo

Domingo, 11 de junho

09h47 - Largada (Corrida 2) Campeonato Brasileiro de Turismo

10h30 - 11h20 - Visitação aos Boxes e Volta Rápida

12h30 - Largada (Corrida 1) Stock Car

13h40 - Largada (Corrida 2) Stock Car

15h10 - Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas

INGRESSOS

Se você ainda não adquiriu suas entradas para mais uma corrida da principal categoria do automobilismo brasileiro, ainda há ingressos disponíveis pelo site www.ticketsforfun.com.br ou em lojas físicas credenciadas.

Os ingressos para as modalidades arquibancada custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada) por pessoa. Para o domingo, há a opção de entrada de arquibancada com visitação aos boxes (em horário determinado pela organização do evento) por R$ 120 e que deve ser comprado antecipadamente. Ao comprar essa entrada, o fã da categoria é presenteado com um kit torcedor.

Há também, por R$ 360, a opção pelo ingresso de Camarote Paddock, um espaço decorado com serviço de buffet e TVs para uma melhor visão da corrida em pontos estratégicos. A credencial do Paddock também permite a visitação aos boxes no domingo, também em horário pré-determinado.

Estudantes de ensino regular, idosos, maiores de 60 anos e aposentados têm direito à meia entrada mediante a apresentação de documento que comprove a concessão do desconto na compra e também no acesso ao autódromo.

O evento é para maiores de 5 anos, sendo proibida a entrada de crianças abaixo desta idade. Menores entre 5 e 14 anos não pagam ingresso na categoria arquibancada, mas devem estar acompanhados dos pais ou representantes legais maiores de 18 anos (parentes de primeiro grau). Ambos devem portar documento original com foto ou certidão de nascimento original.

Pontos Físicos de Venda em Cascavel e região:

Posto Maçarico: Avenida Brasil, 5276 - Cascavel

Posto Sabiazão: Rodovia BR-277, km 583 + 500m - Cascavel

Posto Estação América - Rua Paraná, 1591 - Cascavel

Posto Nova Cidade - Avenida Assunção, 1172 - Cascavel

Posto Green - Avenida Brasil, 9107 - Cascaveç

Posto Lar Cooperativa - Avenida Brasília, 540 - Medianeira (PR)

Bilheteria Autódromo - Portão 1

Sábado 10/06 - das 9h às 17h

Domingo 11/06 - a partir das 07h30

*Forma de pagamento: Dinheiro e cartão

Obs: Não há modalidade "meia entrada" para os ingressos de visitação e paddock. Nessa categoria, crianças a partir dos 5 anos devem pagar valor integral.

