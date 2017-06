'The New York Times' abre primeiro escritório no Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal americano "The New York Times" abriu seu primeiro escritório no Japão, com o objetivo de estreitar relações comerciais com o mercado publicitário local. Entre as atribuições da nova unidade estão vender espaços publicitários nas plataformas impressa e digital do jornal, e promover iniciativas de branded content (conteúdo editorial patrocinado por empresas) e eventos locais. O escritório atenderá principalmente empresas exportadoras que queiram levar suas marcas ao mercado internacional, disse o vice-presidente de publicidade global do "The New York Times", Jean-Christophe Demarta ao site The Drum, especializado no mercado publicitário. A unidade também realizará ações direcionadas a leitores japoneses, um dos mercados em que o jornal registra crescimento significativo, diz o executivo. A iniciativa faz parte de plano amplo de expansão da empresa fora dos Estados Unidos, tanto em número de leitores como também em faturamento publicitário. O executivo destacou o lançamento da versão em espanhol do jornal (no ar desde fevereiro de 2016) e a expansão dos serviços e da cobertura da empresa na Austrália e no Canadá como outras ações visando o mesmo objetivo. Segundo Demarta, o Japão é um grande país com algumas das marcas mais respeitadas do mundo. Atendê-las diretamente permitirá levar a elas todas as oportunidades oferecidas pelo jornal, afirma. Antes de abrir seu próprio escritório, o "The New York Times" era representado no país pela empresa NewBase Japan desde 2014.