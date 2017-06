Sem duas peças-chave, Paraná Clube muda o esquema tático

Robson: um dos quatro meias-atacantes escalados para enfrentar o Guarani (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube vai mudar novamente o esquema tático. O aviso partiu do técnico Cristian de Souza, ao comentar a escalação para a partida deste sábado (dia 10) às 16h30, contra o Guarani, na Vila Capanema.

Desde que perdeu o meia Renatinho, por lesão, Cristian de Souza mudou do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. A explicação é simples. No sistema anterior, também usado pelo técnico Wagner Lopes (agora no Albirex Niigata, do Japão), Renatinho era o meia ofensivo centralizado, à frente de dois volantes e atrás do centroavante. Tinha liberdade para armar e atacar.

Naquela formação, Renatinho virou o artilheiro do time no ano, com oito gols, e líder em assistências, com nove passes para gols.

Para essa função, o Paraná tem Zezinho, que está lesionado, e tinha Jonas Pessalli, que foi dispensado. Biteco também já jogou centralizado, mas sua especialidade é jogar aberto, pelos lados do campo. Foi assim, como “extremo” ou “meia-ponta”, que Biteco fez sua melhor partida no ano e marcou dois gols na vitória sobre o Atlético-MG, no Couto Pereira.

Diante desse cenário, Cristian de Souza preferiu adotar o 4-1-4-1 nas últimas partidas. Esse sistema depende de dois meias centrais com capacidade de marcação, qualidade no passe e muita mobilidade. Além de movimentação intensa, esse jogador precisa ser inteligente taticamente, sem deixar um “buraco” no meio. No elenco, o Paraná só tinha um jogador especialista essa função: Alex Santana.

No entanto, o Internacional pediu o retorno de Alex Santana. O jogador estava emprestado ao Paraná.

Leandro Vilela e Gabriel Dias já foram testados nessa função, mas tiveram desempenho irregular.

Além desse problema no meio-campo, Cristian de Souza não tem outra peça-chave: um centroavante. Ele possui dois especialistas nessa função: Daniel Morais e Pedro Bortoluzo. No entanto, demonstrou insatisfação com o desempenho deles. “A verdade é que não temos os atacantes de área. Então, muitas vezes estamos iniciando os jogos com três ou quatro meias-atacantes. Então, amanhã a tendência é começarmos assim, com quatro meias-atacantes fazendo a parte ofensiva”, afirmou o treinador.

Durante a entrevista coletiva dessa sexta-feira, o técnico deu entender que utilizará no 4-4-2, mas no treinamento formou a equipe no 4-2-3-1. “Vamos abrir a mão do 4-1-4-1 e voltamos com a ideia dos dois volantes, dois homens mais adiantados (atacantes), com dois meias pelos lados do campo (extremos). Essa é a ideia da formação inicial para amanhã. Vamos treinar agora com alguns jogadores ainda fazendo testes. Com estes atletas aptos, eles vão para o jogo”, disse Cristian de Souza.

Os quatro meias-atacantes citados por ele são Robson, Matheus Carvalho, Biteco e Felipe Alves. Desses quatro, Felipe Alves jogará mais avançado, ocupando o espaço que seria do centroavante. Matheus Carvalho será o meia ofensivo centralizado, função que era de Renatinho.Pelos lados do campo, a velocidade de Robson e a técnica de Biteco.

A provável escalação para sábado é Richard; Cristovam, Rayan, Brock e Assis; Jhony, Gabriel Dias, Biteco, Matheus Carvalho e Robson; Felipe Alves.

Biteco não está confirmado para sábado. “O Renatinho está fora, mais alguns dias. O Biteco treinou ontem, mas ainda voltando, com uma certa dificuldade. Vamos ver se ele consegue fazer todo o treino de hoje. Se fizer sem sentir dor, ele vai para o jogo. Mas ele não é um dos homens de frente, é o cara da beirada de campo. Para fazer o ataque, tem Felipe Alves e Robson ou Matheus (Carvalho). Temos também os centroavantes de mais referência, o Pedro e o Daniel (Morais). Temos as opções, mas vou guardar as características para não dar armas para o adversário”, disse o treinador.

Os desfalques são Léo, Marcos, Zezinho, Ítalo e Vitor Feijão, todos em recuperação.