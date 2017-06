Vasco encara Sport para se recuperar do último tombo em São Januário

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco tem mais um jogo em casa para esquecer o tombo que levou diante do Corinthians. A equipe carioca enfrenta o Sport neste sábado, às 19h, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro após a goleada sofrida para os paulistas por 5 a 2 na quarta-feira passada. A derrota foi frustrante para os vascaínos, que lotaram São Januário pela terceira vez. Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras partidas em seu estádio -vitórias sobre Bahia e Fluminense-, o time dirigido por Milton Mendes não conseguiu se impor diante do líder do Brasileiro e acabou sofrendo sua terceira derrota na competição. Para esse jogo, o desfalque certo é o atacante Kelvin, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não joga mais futebol neste ano. Ele será substituído pelo colombiano Manga Escobar. O veterano Nenê é outra possibilidade de mudança. Nesse caso, Yago Pikachu iria para o banco de reservas. Com seis pontos em cinco rodadas, o Vasco não está em uma situação muito confortável: em 13º lugar. E a dois pontos da zona de rebaixamento, com a pior defesa do campeonato -14 gols sofridos. Mesmo assim, a defesa segue com a mesma formação para encarar o Sport. Pelo Sport, a situação é inversa. O time pernambucano vem de uma vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, no primeiro triunfo do time sob o comando de Vanderlei Luxemburgo Para enfrentar o Vasco, a única mudança é no meio-campo, com a entrada de Thomás, autor do segundo gol contra o Flamengo, no lugar de Everton Felipe. O Sport tem sete pontos, ocupa o 11º lugar e perdeu os dois jogos que fez como visitante. VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão, Henrique; Jean, Douglas, Nenê, Mateus Vital; Manga, Luis Fabiano. T.: Milton Mendes SPORT Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, Patrick; Anselmo, Thallyson, Rithely, Thomás; Osvaldo, André. T.: Vanderlei Luxemburgo Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 19h deste sábado Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)