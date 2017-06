Raikkonen fecha treinos livres na frente em Montreal

Raikkonen (foto: Reprodução/Kimiraikkonen.com)

JULIANNE CERASOLI MONTREAL, CANADÁ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Lewis Hamilton liderar a primeira sessão de treinos livres para o GP do Canadá, a Ferrari deu o troco e fechou o primeiro dia de atividades da sétima etapa do campeonato na frente. Mas não foi o líder do mundial, Sebastian Vettel, quem ficou em primeiro, e sim seu companheiro Kimi Raikkonen. Os dois se envolveram em uma polêmica na última corrida após Raikkonen ter uma estratégia pior mesmo tendo largado na pole em Mônaco, dando a entender que a Ferrari daria a prioridade a Vettel devido a sua posição no campeonato - o alemão tem 25 pontos de vantagem para Hamilton.

Em Montreal, contudo, o finlandês desmentiu que seja o segundo piloto da equipe e, assim como há duas semanas, foi mais rápido que o companheiro nesta sexta-feira (9). Para completar, Raikkonen chegou relativamente perto do recorde da pista, fazendo 1min12s935. A melhor marca já registrada em Montreal é de Ralf Schumacher, que fez 1min12s275 em 2004, com a Williams. Hamilton fez o segundo tempo, a mais de dois décimos do líder, algo significativo em uma pista rápida como o Circuito Gilles Villeneuve, e Vettel, o terceiro.

Todos os pilotos, contudo, tiveram dificuldades de aquecimento em seus pneus e vários precisaram de mais de uma volta para colocá-los na temperatura correta. Isso porque o asfalto no Canadá é pouco aderente, uma vez que a pista é usada apenas para a corrida da F-1 durante todo o ano, sendo convertida em um parque aberto ao público no restante do ano. Isso promete dificultar a classificação, que começa às 14h (de Brasília) do sábado (10).

Comprovando a expectativa de uma boa corrida para a Williams, uma vez que as longas retas exigem uma configuração que casa bem com as qualidades do carro da equipe, Felipe Massa foi o sexto colocado, atrás das Mercedes, Ferrari e de Max Verstappen. O outro piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo, não fez um bom treino e terminou fora do top 10, mas deve se recuperar na terceira sessão de treinos livres, que começa às 11h pelo horário brasileiro. Outro que também aposta na última sessão para poder acertar melhor seu carro é Fernando Alonso.

De volta à Fórmula 1 depois de disputar as 500 Milhas de Indianápolis, o espanhol voltou a ter problemas hidráulicos que o tiraram do primeiro treino em sua parte final. O piloto da McLaren chegou a deixar a pista, mas voltou posteriormente e fez o 7º tempo do dia. O treino teve que ser paralisado a 20 minutos do fim, pois Verstappen teve problemas e parou em uma posição perigosa no circuito. Com a bandeira vermelha enquanto o carro do holandês foi retirado da pista, processo que atrapalhou as simulações de corrida dos demais pilotos, pois o relógio continuou operando apesar da atividade ser interrompida - foram cerca de 10 minutos perdidos com o incidente.