SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (9) a chegada de mais um reforço: o atacante Denilson, do Avaí. O jogador defenderá o clube paulista por empréstimo até o final de 2017, com opção de compra em valor já acertado. Denilson marcou oito gols em 21 partidas com a camisa do Avaí, e foi o artilheiro da equipe no Campeonato Catarinense. Ele atua pelos lados do campo, e chega para compensar a saída de Luiz Araújo para o Lille, da França.

"O torcedor são-paulino pode esperar muita raça, entrega e determinação. Quero ajudar, seja com gols ou boas atuações, os meus novos companheiros na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Chego ao clube no meu melhor momento da carreira e estou pronto para encarar este novo desafio", disse ao site oficial do clube.