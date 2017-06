São Paulo terá final de semana com geada e temperaturas de até 6° C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias instáveis, a região metropolitana de São Paulo deve ter um fim de semana de sol e sem chuva. Apesar disso, o frio aumenta, podendo ocorrer geadas em pontos isolados e temperaturas de até 6° C, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A frente fria que chegou à região nesta sexta (9) deve se afastar rapidamente, empurrada por uma massa de ar frio que vai acentuar ainda mais a queda das temperaturas. Já na madrugada de sábado (10), os termômetros devem marcar frio recorde para o ano.

O Inmet prevê as mínimas variando de 4° C, nas regiões menos urbanizadas, com possibilidade de geada, até 7° C nas áreas mais densamente urbanizadas -daí as médias em torno dos 6°C. No decorrer do dia, o sol aparece forte e eleva as temperaturas, que podem chegar a 18° C.

No domingo (11), o tempo não muda muito, mantendo as madrugadas frias e o sol à tarde. Também não são esperadas chuvas. Assim, a mínima deve se repetir, em torno dos 6°C, enquanto a máxima sobe um pouco mais, chegando aos 22° C.

No Estado, as geadas ganham força, principalmente, no domingo. Com isso, apenas o litoral não tem previsão de ocorrência do fenômeno. Já as temperaturas podem chegar a 0° C em regiões como a de Itapetininga e da serra da Mantiqueira durante as madrugadas. Na segunda (12), a massa de ar seco perde força em todo o Estado aumentando a nebulosidade, podendo ocorrer chuvas isoladas à tarde. As temperaturas sobem um pouco, mas a sensação de frio continua, com os termômetros marcando entre 9° C e 24° C na capital paulista.