Lucas Lima (foto: Divulgação/Ivan Storti/Santosfc)

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Lima não viaja com a delegação do Santos para Curitiba, onde o time enfrenta o Atlético-PR, neste domingo (11), às 21h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 treinou normalmente nesta sexta-feira (9), no CT Rei Pelé, e poderia retornar contra os paranaenses. No entanto, Lucas Lima conversou com os médicos do clube no final da tarde e alegou que não se sente 100% recuperado do estiramento muscular na coxa direita.

Desta forma, o meia Emiliano Vecchio terá mais uma oportunidade de mostrar serviço. O argentino foi o escolhido do técnico interino, Elano, para substituir Lucas Lima no confronto contra o Botafogo na última quarta-feira. O argentino foi afastado duas vezes por Dorival Júnior e não jogava há nove meses. Nesta sexta, ele explicou que foi punido pelo ex-treinador do Santos sem motivos.

Além de Lucas Lima, Elano segue sem contar com Ricardo Oliveira e Zeca, lesionados. A novidade será o retorno de Copete ao time titular. Ele fica com a vaga de Kayke. Com isso, Bruno Henrique fará a função de centroavante no ataque santista.

Desta forma, o Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Copete.