Carille indica Romero titular no clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians deve ter o retorno do atacante Romero no clássico com o São Paulo, na tarde do próximo domingo (11), em Itaquera. O técnico Fábio Carille disse ser "provável" a escalação do camisa 11 e ainda afirmou que decidirá neste sábado (10) a participação de Balbuena. "Se o Romero não puder jogar, vamos com a mesma equipe. Romero jogou 70 minutos ontem [quinta, 8], pelas informações é bem provável que ele comece o jogo domingo", disse Carille.

O atacante paraguaio atuou como titular na noite desta quinta em um amistoso contra o Peru, fora de casa. No segundo tempo, Romero deixou o campo para a entrada de Iturbe —os peruanos venceram por 1 a 0, com gol de Guerrero. Já Balbuena, que se recupera de uma lesão muscular ocorrida no último dia 21, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, voltou aos treinos com bola nesta sexta (0) —o zagueiro também fez um trabalho pela manhã.

não puder entrar em campo, Balbuena será substituído novamente por Pedro Henrique. Já Romero daria lugar a Clayson, que fez a primeira partida como titular goleada sobre o Vasco. É certo, porém, que Marquinhos Gabriel e Paulo Roberto serão mantidos no time, nas vagas de Rodriguinho e Fagner, respectivamente —ambos servem a seleção brasileira, que enfrenta a Austrália na próxima terça-feira (13). Dessa forma, o provável Corinthians contra o São Paulo terá Cássio; Paulo Roberto, Pedro Henrique (Balbuena), Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Marquinhos Gabriel e Romero (Clayson); Jô.