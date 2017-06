Tite vê atletas testados irem bem, mas não evita derrota do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi derrotada nesta sexta (9) por 1 a 0 pela Argentina, em amistoso em Melbourne. O lateral-direito Gabriel Mercado fez o único gol da partida, após aproveitar rebote de cabeçada na trave do zagueiro argentino Nicolás Otamendi. O técnico Tite, que sofreu sua primeira derrota no comando do time nacional, optou por poupar jogadores importantes como Marcelo, Daniel Alves e Neymar e usou o amistoso para fazer testes. Dos testados, Thiago Silva, Gil, Fernandinho e Willian tiveram boa atuação. Os dois zagueiros conseguiram anular o forte ataque argentino e mostraram a Tite que podem ser úteis para a sequência do trabalho. O volante conseguiu impedir que Messi jogasse seu melhor futebol e mostrou boa saída de bola. Já o atacante, veloz e participativo, criou boas chances de gol pelos lados. Por outro lado, Fagner deu muito espaço a Di María e não aproveitou bem sua chance, assim como Douglas Costa, que chegou até mesmo a atrapalhar alguns ataques. Filipe Luis e Rafinha tiveram atuações regulares, alternando bons e maus momentos na partida, e o goleiro Weverton não teve culpa no gol, mas também não precisou fazer defesas difíceis. Como um todo o time sentiu a falta de entrosamento e não conseguiu repetir as boas atuações recentes. Ainda assim, criou algumas chances claras de gol. Na melhor delas, Gabriel Jesus driblou o goleiro e chutou na trave. No rebote, Willian também acertou o poste. Para a Argentina, que foi com força total para o jogo, a vitória na estreia do técnico Jorge Sampaoli dá moral para a sequência das eliminatórias da Copa da Rússia, onde está apenas em quinto. A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (13), às 7h05, em amistoso contra a Austrália, mais uma vez em Melbourne.