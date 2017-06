Tóquio-2020 terá eventos mistos na natação e atletismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta sexta-feira (9), o COI (Comitê Olímpico Internacional) aprovou de mudanças no programa para os Jogos de Tóquio-2020. A alterações pretendem incluir provas de apelo jovem e equiparar o número de mulheres e homens participantes. Entre elas estão a inclusão do basquete 3x3 (com três atletas por time jogando em meia quadra) e do BMX Freestyle Park (manobras em bicicleta).

Também foram inseridos eventos mistos, como os revezamentos 4 x 100 m medley misto (natação) e 4 x 400 m misto (atletismo) e competições por equipes mistas de judô, tiro com arco e esgrima.

Em modalidades com mais eventos para homens que para mulheres (boxe, canoagem, levantamento de peso e tiro) disputas masculinas foram retiradas e provas femininas, incluídas. A inclusão aumentará para 321 o número de eventos olímpicos (eram 306 no Rio).