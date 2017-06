Nadal vence sensação e tenta 10º troféu em Paris

INCLUI ROLAND GARROS-2 SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Nadal, 31, tentará no domingo (11) seu décimo título de Roland Garros. O espanhol (número 4 do ranking mundial) derrotou nesta sexta-feira (9) o ascendente austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/4 e 6/0) e avançou para a decisão do segundo Grand Slam da temporada. Thiem (7º do mundo) vinha de um contundente triunfo nas quartas de final contra Novak Djokovic, mas foi dominado pelo espanhol. Com seis quebras de saque e 94 pontos ganhos contra 61 do austríaco, Nadal triunfou em sets diretos.

"Estar na final novamente aqui, que é o torneio mais importante da minha carreira, significa muito para mim", afirmou. Seu rival na final será Stan Wawrinka (3º), que bateu o britânico Andy Murray, líder do ranking, por 3 sets a 2. O suíço conquistou o título de Roland Garros uma vez, em 2015. Ele também tem outros dois troféus de Grand Slam: em 2014, bateu justamente Nadal na final do Aberto da Austrália, e em 2016 venceu o Aberto dos EUA.

No confronto direto, porém, Nadal tem vantagem de 15 vitórias em 18 partidas contra Wawrinka. A decisão ocorrerá a partir das 10h (de Brasília) deste domingo (11). Neste sábado (10), será realizada a final feminina, entre a letã Jelena Ostapenko, que chega à sua primeira decisão de Grand Slam, e a romena Simona Halep -que foi vice-campeã em 2014. A partida tem início às 10h. NA TV S. Halep x J. Ostapenko 10h Bandsports