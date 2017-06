Plebiscito sobre independência curda gera temor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líderes do Oriente Médio e do Ocidente reagiram com apreensão ao anúncio da minoria étnica curda de que pretende organizar um plebiscito sobre sua independência territorial no Iraque, expressando temores de divisão na luta contra o terrorismo. O presidente do Curdistão iraquiano, Massoud Barzani, declarou que a região autônoma pretende organizar um plebiscito separatista em 25 de setembro. Embora não garanta por si só a separação, a esperada vitória do "sim" na consulta fortaleceria a posição dos curdos em negociações com o Iraque. Bagdá criticou nesta sexta (9) a proposta curda.

O porta-voz do governo, Saad al-Haddithi, disse que "todos os iraquianos devem ter voz para definir o futuro de seu país" e que deve-se prezar por um "consenso nacional". Após a invasão americana de 2003, que derrubou o ditador Saddam Hussein e instaurou um governo controlado pela maioria xiita, os curdos no Iraque conquistaram maior autonomia, contando com um governo regional e forças armadas próprias.