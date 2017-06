Cidades de Santa Catarina têm queda de neve

JEFERSON BERTOLINI FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A 12 dias do início do inverno, pelo menos cinco cidades da serra catarinense registraram neve no início da tarde desta sexta-feira (9), na primeira ocorrência do fenômeno neste ano no Estado. A neve ocorreu em Urupema, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra e Irani, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o clima em Santa Catarina.

Em Urupema, nevou entre 12h e 13h30. O fenômeno foi visto com mais intensidade no Morro das Torres, a sete quilômetros do centro da cidade. Segundo a prefeitura, o local está a 1,7 mil metros acima do nível do mar.

Turistas disseram que a neve começou a cair de maneira fraca, mas ao fim da ocorrência chegou a acumular sobre os carros. "Eu achei o máximo. Parece que não estava no Brasil", disse o comerciante Paulo de Matos, 42. Morador de Itajaí, no litoral catarinense, ele viajou à serra com a mulher e dois filhos "só para ver a neve".

Em São Joaquim, a neve começou por volta das 13h. O fenômeno durou cerca de 50 minutos e foi percebido inclusive em áreas do centro da cidade. A neve não chegou a acumular no chão, mas foi considerada de intensidade incomum para esta época do ano pelos meteorologistas.

"A nebulosidade passou rápido. Por isso não houve acúmulo", disse o meteorologista Erikson de Oliveira, da Epagri/Ciram. Havia previsão de neve para cidades da serra desde quarta (7), por isso turistas estão na região.

Segundo o sindicato dos hoteleiros, a ocupação estava em 75%. De acordo com a Epagri/Ciram, a neve ocorreu por causa da combinação entre frio intenso, provocado pela entrada de uma massa de ar frio, e chuva, que atinge o Estado desde o fim de maio.