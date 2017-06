Dois ataques suicidas no Iraque matam pelo menos 34 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ataques suicidas deixaram ao menos 34 mortos e feriram mais de 50 nesta sexta-feira (9), no Iraque. No mais letal deles, uma mulher-bomba que guardava explosivos sob a burca se detonou em um mercado lotado de Musayab, 80 km ao sul da capital, Bagdá. Ao menos 31 pessoas morreram e 35 ficaram feridas.

Por meio de sua agência de notícias, a milícia terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque, sem identificar, porém, a suicida. Musayab fica perto de Karbala, cidade sagrada para os muçulmanos xiitas considerados "apóstatas" pelos extremistas do EI, que professam uma variante radical do sunismo.

Justamente em Karbala ocorreu o segundo ataque do dia. Um homem-bomba se explodiu na principal estação de ônibus da cidade, causando três mortes e deixando pelo menos 15 feridos.

Os atentados no Iraque acontecem no momento em que os extremistas do EI estão ameaçados de perder Mossul, segunda maior cidade iraquiana, no norte, e que é considerada a capital de seu "califado" e vem sendo alvo de um intenso cerco do Exército do Iraque, apoiado pelos EUA, desde outubro último.

Na Síria, por sua vez, os radicais também são alvo de uma ofensiva da coalizão liderada por curdos que visa recuperar a cidade de Raqqa, o bastião do EI no país.

Paramilitares apoiados pelo Irã participam da campanha de combate ao Estado islâmico no Iraque, atacando o grupo na região fronteiriça perto da Síria. Na quarta-feira, ataques reivindicados pelo EI contras o Parlamento do Irã e o mausoléu do aiatolá Khomeini, em Teerã, deixaram pelo menos 17 mortos. O EI decretou há três anos seu autodenominado califado em partes do território da Síria e do Iraque.