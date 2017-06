Rugby é apresentado a escolas de Ponta Grossa

Formação foi ministrada pelo professor Aurélio Spegel, educador da Confederação Brasileira (foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (09), a concessionária CCR RodoNorte e a Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa deram início ao projeto Rugby Escolar no município. A iniciativa, realizada em âmbito nacional pelo Instituto CCR e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), busca popularizar ainda mais um dos esportes que mais cresce no país e que, desde os jogos Rio 2016, voltou a se tornar esporte olímpico.



A primeira atividade do projeto foi realizada no Ginásio Oscar Pereira e reuniu os professores de educação física das escolas municipais de Ponta Grossa, que participaram de uma formação sobre a modalidade com Aurélio Spegel, educador da CBRu. Os profissionais conheceram mais sobre a história e os valores do esporte, além de serem apresentados a uma plataforma online disponibilizada pelo projeto, onde estarão o cronograma e as atividades que poderão ser realizadas pelos professores nas escolas onde atuam.



“A nossa ideia é apresentar aos profissionais de educação física formas de iniciar a cultura do rugby de forma lúdica, para que desperte o interesse nas crianças. A partir daí, conseguiremos desenvolver o esporte e os seus valores na cidade”, explica o educador. Spegel destaca que as escolas que participarem do projeto terão à disposição o material didático necessário e poderão participar de um festival da modalidade, previsto para o mês de novembro.



Um apoio importante para o projeto no município será o Ponta Grossa Rugby, clube que representa o município em torneios estaduais e nos Jogos Abertos do Paraná (JAPs). Para Gilson, Gomes, atleta e um dos diretores do clube, o ‘Rugby Escolar’ pode significar um grande passo para a modalidade na região. “Estaremos na retaguarda das escolas que iniciarem o projeto, prestando todo o apoio necessário. Não tenho dúvidas de que, em futuro próximo, essa iniciativa renderá ótimos frutos para as escolas e também para a nossa cidade”, projeta.



O ‘Rugby Escolar’, que também será desenvolvido nas cidades de Campo Largo e Apucarana, será a segunda iniciativa ligada ao esporte da bola oval que contará com o apoio da CCR RodoNorte no Paraná. Desde 2014, a concessionária é patrocinadora oficial do Curitiba Rugby Clube (CRC), onde apoia o projeto Vivendo o Rugby (VOR): são mais de 600 crianças e adolescentes que recebem lições do esporte de forma gratuita.



Além do trabalho social do VOR, o Curitiba Rugby está construindo uma trajetória de conquistas em âmbito nacional. No ano passado, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro Masculino (Super 8) e Feminino (SuperSevens), além de servir a Seleção Brasileira que disputou os Jogos Olímpicos do Rio com os atletas Gustavo ‘Rambo’ Albuquerque e Haline Scatrut.