Desfalcado, Coritiba pega adversário em crise ofensiva

Jonas: substituto de Galdezani (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba enfrenta neste domingo (dia 11) às 11 horas (da manhã) o Botafogo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa não terá o meia Galdezani, suspenso por cartões amarelos. Seguem fora, em recuperação, o meia Anderson, o volante João Paulo e o lateral-direito Rodrigo Ramos. O lateral-direito Léo (ex-Flamengo e Atlético-PR) não foi relacionado para a partida, devido a questões particulares.

A vaga de Galdezani deve ficar com o volante Jonas. A tendência é que o técnico Pachequinho mantenha o esquema tático 4-4-2, com Jonas e Alan Santos centralizados e dois “extremos” (Rildo na esquerda e Tiago Real na direita).

A provável escalação é Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Rildo; Kleber e Henrique Almeida.

O Botafogo também terá desfalques importantes e vem de uma fase complicada. Nos últimos cinco jogos, a equipe só marcou dois gols (um na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia e outro no empate em 1 a 1 com Sport, pela Copa do Brasil). Nesses cinco jogos, apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Na última partida – derrota por 1 a 0 para o Santos – o Botafogo chegou a ter 13 desfalques.

Agora, contra o Coritiba as baixas são o meia Camilo e Leandrinho, o atacante Guilherme, o volante Victor Luis e o lateral-direiti Luis Ricardo, todos em recuperação.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Coritiba, para o jogo contra o Botafogo

Goleiros: Bruno Brígido, Wilson

Laterais: Dodô, Thiago Carleto, William Matheus

Zagueiros: Márcio, Walisson Maia, Werley

Volantes: Alan Santos, Edinho, Jonas

Meias: Tiago Real e Tomas Bastos

Atacantes: Alecsandro, Henrique Almeida, Iago Dias, Kleber, Neto Berola, Getterson e Rildo