Números revelam pontos fortes e fragilidades do Atlético

Otávio: titular do Atlético com maior média de desarmes por jogo (foto: Geraldo Bubniak)

Um time que tem qualidade nos passes, mas que finaliza pouco e tem problemas para recuperar a posse de bola. Esse é o retrato do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro 2017, feito com base em estatísticas do site inglês WhoScored.

Entre os 20 participantes do Brasileirão, o Atlético está em último lugar em desarmes, com média de 9,8 por jogo. A média dos outros 19 times é de 17 desarmes por partida.

Os melhores titulares do Atlético nesse fundamento são Otávio (2,3 por jogo), Lucho González (2,0) e Sidcley (1,2).

O Atlético vai mal em interceptações, com apenas 10,6 por jogo – é o 19º entre os 20 times. Com essa fragilidade defensiva, acaba aparecendo como o 16º mais vulnerável, sofrendo 14,8 finalizações dos adversários por jogo.

Os pontos positivos estão na armação. Com a bola, o time paranaense é o 3º em precisão de passes e lançamentos (83,5%) e o 5º com mais posse de bola (52,3%). Os melhores titulares da equipe nesse quesito são Rossetto (91,7%) e Otávio (91%).

Outro ponto positivo é a bola aérea, com 15,2 disputas vencidas pelo alto por jogo. Os melhores do Atlético nesse aspecto são Paulo André (5,5 por jogo) e Thiago Heleno (3,7).

No entanto, o Furacão pouco incomoda o goleiro adversário. É apenas o 16º no total de finalizações (11,6 por jogo) e o 16º em finalizações certas (3 por jogo).

SINAL VERMELHO

Estatísticas com o Atlético abaixo da média

20º em desarmes (9,8 por jogo)

19º em interceptações (10,6 por jogo)

16º mais vulnerável (14,8 finalizações do adversário por jogo)

16º em finalizações certas (3 por jogo)

16º em finalizações (11,6 por jogo)

15º em faltas sofridas (13,2 por jogo)



SINAL VERDE

Estatísticas com o Atlético acima da média

3º com mais precisão nos passes e lançamentos (83,5%)

5º com mais posse de bola (52,3%)

6º que mais ganha bolas pelo alto (15,2 por jogo)

6º em dribles certos (7,6 por jogo)

Fonte: WhoScored