Estações voltam a operar 9 horas após descarrilamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 1-azul do metrô voltou a operar normalmente por volta das 18h50 desta sexta-feira (9), nove horas após um descarrilamento que fechou as estações São Judas, Conceição e Jabaquara. Segundo o Metrô, uma análise preliminar da Comissão Permanente de Segurança aponta que o descarrilamento foi provocado por uma falha humana. "Houve descumprimento de procedimento operacional", afirmou a empresa, em nota.

O funcionário envolvido na ocorrência foi afastado. O descarrilamento aconteceu às 9h40 na estação Jabaquara (zona sul). O trem estava lotado no momento do acidente, mas, segundo o metrô, ninguém se feriu. Com o fechamento das estações São Judas, Conceição e Jabaquara, foi acionado o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que disponibilizou quatro ônibus para atender aos passageiros.

A circulação de trens não foi alterada entre as estações Tucuruvi e Saúde, embora tenham sido registrados alguns problemas de filas, principalmente na Saúde, onde acontecia o embarque e desembarque dos ônibus do Paese. A sexta-feira não foi fácil para quem usa transporte público em São Paulo. Mais cedo, a presença de um cachorro no teto de uma composição na estação Guilhermina-Esperança atrasou a saída de um trem na linha 3-vermelha.

Já na CPTM, uma falha no sistema de energia fez com que os trens trafegassem com maior tempo de parada e velocidade reduzida entre as estações Francisco Morato e Franco da Rocha. O problema teve início por volta das 7h e foi solucionado às 12h45, segundo a empresa.

OUTROS DESCARRILAMENTOS — Em fevereiro deste ano, o Metrô paulista teve dois descarrilamentos em duas semanas. O primeiro aconteceu no dia 7, entre entre as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera, na linha 3-vermelha, e foi causado por superaquecimento dos rolamentos do trem. O segundo, no dia 21, fechou a estação Adolfo Pinheiro na linha 5-lilás (Capão Redondo e Adolfo Pinheiro).

Segundo o Sindicato dos Metroviários, uma falha no equipamento fez os vagões trocarem de trilhos. Antes das ocorrências, o último acidente deste tipo registrado no metrô de São Paulo foi em agosto de 2013 perto da estação Palmeiras-Barra Funda (zona oeste).

O trem envolvido no acidente era da da frota K, a mesma do acidente do dia 7. São composições com mais de 30 anos e que passaram por reformas de modernização para continuar circulando. Houve ainda um outro descarrilamento em fevereiro, mas na linha 12-safira da CPTM.

O acidente aconteceu próximo à estação Itaim Paulista, e afetou o sistema de energia. Com isso, a circulação ficou interrompida entre Itaim Paulista e Calmon Viana.