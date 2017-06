Ponte e Chapecoense buscam a reabilitação

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponte Preta e Chapecoense se enfrentam neste domingo (11) tentando reencontrar o caminho das vitórias. Derrotadas em seus últimos confrontos, as duas equipes fazem duelo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 16h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu por 3 a 0 na última quinta-feira (8) para o Atlético-GO. O mau resultado serve de alerta, mas não tem sido algo constante ao time campineiro. Em cinco jogos, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas —o que deixou o clube com sete pontos e na oitava posição ao final da última rodada. “Nós estávamos muito abaixo [contra o Atlético], com nível de competitividade muito aquém do que podemos, não repetimos o que vínhamos fazendo nesse início do campeonato, nos descaracterizamos totalmente. Agora temos que assimilar o que ocorreu, corrigir e reagir para próxima partida”, disse o técnico Gilson Kleina. O time de Chapecó também sofreu uma goleada no duelo anterior: 6 a 3 para o Grêmio. Contudo, o revés foi o primeiro da Chape na competição. Os comandados de Vagner Mancini já venceram três vezes e empataram uma na competição, somando 10 pontos. A Chape, inclusive, liderou o Brasileiro por duas rodadas. Mancini deverá escalar um time parecido ao que enfrentou os gremistas. A única mudança será no meio: o volante Andre Girotto, suspenso por acumular três cartões amarelos, dá lugar ao jovem Moisés Gaúcho. Pelo lado da Ponte, o número de desfalques é maior: o zagueiro Kadu, o volante Fernando Bob, e os meias Naldo e Xuxa seguem no departamento médico. Além deles, o volante Elton não integrará a equipe —ele foi expulso contra o Atlético e cumpre suspensão. PONTE PRETA Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Wendel, Jádson, Léo Artur e Renato Cajá; Lins (Emerson Sheik) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Moisés Gaúcho, Luiz Antonio e Seijas; Arthur, Rossi e Wellington Paulista. Técnico: Vagner Mancini Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) Horário: 16h de domingo