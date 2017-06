Atlético-MG vai a Salvador encarar o lanterna do Brasileiro

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vitória, neste domingo (11). A partida no estádio Barradão, válida pela sexta rodada, terá início às 16h. A equipe baiana não tem feito juz ao próprio nome nos últimos jogos. A última vitória conquistada pelo time rubro-negro ocorreu em 27 de abril, quando bateu o Bahia por 2 a 1 pela Copa do Nordeste. Desde então, foram cinco derrotas e três empates, entre as disputas do Estadual e Brasileiro. Neste período, o comando técnico do Vitória ainda passou por uma "dança das cadeiras".

Argel Fucks foi demitido após a queda no torneio regional. Depois o até então diretor de futebol Petkovic assumiu a função de treinador. Por fim, o sérvio retornou ao cargo inicial e anunciou Alexandre Gallo como comandante. Em sua estreia pela equipe, Gallo amargou uma derrota por 2 a 0 para o São Paulo na última quinta-feira (8). O técnico apontou um duelo equilibrado no Morumbi, mas se mostrou preocupado pelo time ter apenas um ponto e estar na última colocação.

“É preocupante sempre quando você entra em zona de desconforto. Ela te agride porque cobra você em todos os jogos, isso é muito ruim. Mas existe tempo para uma saída. Temos um objetivo traçado para o primeiro turno e vamos buscar”, avaliou o treinador do Vitória. A fase do Atlético-MG, apesar de não ser tão dramática quanto a do adversário, também não é das melhores.

A equipe de Roger Machado soma seis pontos após ter uma derrota, três empates e uma vitória —esta última conquistada na quarta (7), no 1 a 0 contra o Avaí. Na busca por se firmar na competição, o treinador poderá contar com o meia-atacante Otero, que retorna seleção venezuelana. Já o meia Cazares segue a serviço do Equador. Contudo, a maior dúvida para montar a equipe está no setor defensivo: a dupla de zaga Felipe Santana e Gabriel é dúvida por questões físicas.

VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Fred e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia e Gabriel Xavier; Neilton, David e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo

ATLÉTICO-MG Victor, Alex Silva, Felipe Santana (Erazo), Gabriel (Rodrigão) e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Elias e Otero; Robinho e Fred. Treinador: Roger Machado Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Juiz: Raphael Claus (SP) Horário: 16h de domingo