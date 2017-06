Cruzeiro recebe Atlético-GO e luta contra pior momento no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Respaldado pelo bom futebol apresentado no começo do ano, o Cruzeiro entrou no Campeonato Brasileiro apontado como um dos favoritos. Mas já na sexta rodada a equipe mineira vive seu pior momento e joga sob pressão e críticas da torcida diante do Atlético-GO neste domingo, às 18h30, no Mineirão. Com duas derrotas seguidas, e sem marcar nenhum gol, o Cruzeiro caiu para o 11º lugar, com sete pontos. Primeiramente, levou 2 a 0 da Chapecoense em pleno Mineirão e, na rodada passada, perdeu por 1 a 0 para o Bahia na Fonte Nova, mas atuou quase toda a partida com um a menos por causa da expulsão de Henrique. Agora a reabilitação é obrigação para o time que investiu bastante na contratação de reforços, mas já colheu duas decepções em 2017. Perdeu a final do Campeonato Mineiro para o arquirrival Atlético-MG e caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana diante do Nacional, do Paraguai. Para encarar o Atlético-GO, a certeza é que o volante Henrique vai cumprir suspensão. Como ele estava improvisado na zaga diante do Bahia, a tendência é de que não haja alteração no meio-campo. Já na defesa, o mais provável é a entrada do jovem Murilo para formar dupla com Léo. A lista de desfalques, contudo, segue extensa. Os atacantes Rafael Sóbis e Arrascaeta, os zagueiros Manoel e Dedé estão contundidos. Além deles, o zagueiro Caicedo foi convocado para defender a seleção equatoriana e está fora da partida. No Atlético-GO, o astral melhorou. A semana começou ruim com o pedido de demissão do técnico Marcelo Cabo, mas a contundente vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta animou a equipe rubro-negra, que conquistou seus primeiros pontos na competição. Agora comandada por Doriva, o time de Goiânia precisa de uma boa sequência para consolidar a reação. Nos primeiros quatro jogos, a equipe goiana levou 11 gols e só marcou um e, por causa desse início desastroso, segue na zona de rebaixamento. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Alisson; Ábila. T.: Mano Menezes. ATLÉTICO-GO Felipe; André Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Marcão Silva, Igor, Breno Lopes, Jorginho, Andrigo; Everaldo. T.: Doriva. Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Horário: 18h30 deste sábado Juiz: João Batista de Arruda (RJ)