Para driblar crise, motéis parcelam a conta em até três vezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reservar o quarto de motel pela internet e parcelar o pagamento em até três vezes na semana do Dia dos Namorados foi a estratégia encontrada pela ABMotéis (Associação Brasileira de Motéis) em parceria com outras duas empresas para tentar driblar a crise econômica. Segundo a associação, o objetivo é driblar o baixo movimento no setor que, no ano passado, teve queda de quase 20%. "Isso foi reflexo da recessão e da retração dos consumidores", explica Eusébio Ribeirinha, presidente da ABMotéis. "Neste ano, esperamos recuperar até 10%, em relação a esse baixo índice de 2016", afirma ele. Além de atrair clientes, a promoção de Dia dos Namorados, também tem o propósito de se adaptar a eles. "O consumidor moderno está mais exigente, quer praticidade e diversidade. Por isso, por exemplo, foi criada a facilidade de reservar o quarto via internet." Ele destaca, ainda, que os motéis têm investido em novos serviços e acomodações. "Serviços secundários têm ganhado mais atenção dos motéis, como gastronomia, entretenimento, iluminação e automatização, entre outros aspectos", afirma. Estudo divulgado nesta quinta-feira (8) pela FGV (Fundação Getulio Vargas) mostra que os preços de hotéis e motéis caíram 4,29%, enquanto no mesmo período, a inflação medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) foi de 4,05%. "Os preços caíram devido à falta de demanda, porque os custos aumentaram", afirma Ribeirinha. EM CONTA Ir ao motel ficou mais barato entre junho de 2016 e maio deste ano em relação ao IPC medido pela FGV. Entre os serviços e presentes para o Dia dos Namorados, que em média tiveram alta de 4,78%, hotéis e motéis foram a única categoria que apresentou diminuição de preços, com queda de 4,29%. No mesmo período, a inflação ficou em 4,05%. O índice foi puxado pelos serviços, que tiveram alta de 6,14%. Das opções de lazer mais procuradas no Dia dos Namorados, teatro foi a que subiu mais no período, com elevação de 27,14%. PARA CABER NO BOLSO . Na tentativa de atrair clientes aos motéis, que têm sofrido com a crise econômica, a ABMoteis (Associação Brasileira de Motéis) está realizando a Love Week . A promoção permite que o consumidor reserve o quarto do motel para o Dia dos Namorados e ainda parcele a conta em até três vezes sem juros VEJA OS PARTICIPANTES . Ao todo, são 137 motéis em todo o país . Todos eles fazem reserva pela internet . 45 estão na Grande SP e 30, na cidade de São Paulo VEJA A LISTA SÃO PAULO Adrenalina Amaralina Apple Belle Caribe Censiv Diamantes Fashion SP F&J Harmony Hippus Illusion Intense Kingite Kiss Me Le Nid Lush Makakus My Flowers Opium Prestige Red Green Riviera Secrets Snobs Só Love Swing Vivre Zapt Zurich - COTIA Happy Night Tropical Vianna Castelo - DIADEMA Minuty - GUARULHOS Guess Minuty Point Replay Virtual - MAUÁ Chocolat Sensação - SANTO ANDRÉ Deslize ABC Fashion ABC Karinho - TABOÃO DA SERRA Vitara