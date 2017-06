Corinthians tem plano para reativar equipe de basquete

GIANCARLO GIAMPIETRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três grandes camisas do futebol brasileiro participaram do NBB nesta temporada: Flamengo, Vasco e Vitória. O Corinthians chegou a sonhar em fazer desse grupo um quarteto. Representantes do clube se reuniram no ano passado com a diretoria da LNB (Liga Nacional de Basquete) para entender o que seria necessário para reativar seu time adulto e participar do principal campeonato do país. Hoje, estão em atividade no Parque São Jorge apenas as equipes de base até a categoria sub-16. O técnico Guerrinha, agora no comando do Mogi, foi envolvido no processo, na tentativa de captação de um patrocínio. "Até no futebol nosso investimento foi reduzido. precisamos de um patrocinador que nos dê autonomia", diz Marcelo Galvão, ex-jogador do clube, que conduziu as tratativas. "Vamos tentar mais uma vez, aproveitando o embalo desta final", afirma. A despeito da dificuldade encontrada, a ambição seria entrar no NBB já para incomodar. "O caminho certo seria a Liga Ouro [divisão de acesso], mas poderíamos receber um convite. Teria de ser um time de projeção", diz Galvão. Wlamir Marques concorda: "No Corinthians, só se joga para ganhar".