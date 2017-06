SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada deste sábado (10) foi gelada na capital paulista. Os termômetros marcaram uma temperatura mínima média de 10ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, mas a sensação térmica era bem menor em função do vento. Até então a média da menor mínima foi aferida em 2 de junho, com 11,5ºC. O paulistano deve se preparar para um final de semana com temperaturas ainda mais baixas. Em bairros mais afastados como Parelheiros nesta madrugada os termômetros marcaram 6ºC e em Capela do Socorro 4°C. A Defesa Civil já havia colocado a capital em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 18h25, desta sexta-feira (9). Apesar do frio, não há previsão de chuva para a cidade. Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que entre os dias 9 e 11 de junho uma intensa massa de ar frio, atuará sobre todo o centro-sul do Brasil e até mesmo em partes da região Norte, onde o fenômeno é conhecido como friagem. As temperaturas sofrerão declínio acentuado, especialmente nas regiões Sul, Centro-oeste e Sudeste. Na região Sul, além do frio intenso, há previsão de queda de neve nas serras gaúcha e catarinense. Também há previsão de formação de geada nos três Estados da região e nas áreas serranas de São Paulo e Minas Gerais. A previsão indica que as temperaturas poderão ficar abaixo de zero, especialmente nas áreas de maior altitude da região Sul neste sábado (10). FIM DE SEMANA A madrugada do sábado (10) tem tudo para ser a mais fria do ano na capital paulista e por conta dos ventos, a sensação térmica será inferior ao aferido pelos termômetros. Durante o dia, o ar frio de origem polar inibe a formação de nuvens, o que mantém o tempo estável, seco e ensolarado. Os termômetros oscilam entre 6°C e 18°C. No domingo (11) o frio continua em São Paulo, com termômetros durante a madrugada na marca dos 7ºC. Ao longo do dia a sensação será de frio. O céu permanece com poucas nuvens. A máxima não supera os 20ºC. O dia vai terminar sem previsão de chuvas.